Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой
женщины по версии Форбс Елены Батуриной получила кипрское
гражданство. На данный момент девушка живет в Великобритании и занимается предпринимательством.
Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой
женщины по версии "Форбс" Елены Батуриной получила кипрское
гражданство. На данный момент девушка живет в Великобритании и занимается предпринимательством.
В 2016 году 25-летняя Елена Лужкова зарегистрировала
компанию Whip Limited, которая ведет "другие виды деятельности по
поддержке бизнеса, не включенные в какие-либо рубрики", что следует из
британского реестра юридических лиц. До этого у Елены была еще одна фирма – Claredron education. В информации об обеих фирмах сказано, что их учредитель
является гражданином Кипра.
Последнее время девушка живет в Великобритании, недавно
окончила Лондонский университет по специальности "политика
восточноевропейских стран". Как сообщает Юрий Лужков, сейчас его дочь работает
в гостиничном бизнесе. Сама Елена утверждает, что зарегистрированные на нее
фирмы давно закрыты и не используются. Наличие кипрского паспорта в своих
последних интервью девушка комментировать отказалась.
Как известно, для того чтобы получить гражданство Кипра,
иностранному гражданину необходимо вложить по меньшей мере два миллиона евро в
недвижимость страны или два с половиной миллиона евро в кипрские компании и
гособлигации. При этом структуры матери Елены, которая до сих пор является
самой богатой россиянкой по данным Forbes, инвестируют в недвижимость Кипра
намного больше денег. В 2016 году ее компания приобрела участок на побережье
Средиземного моря в городе Лимасол. Заявленный объем инвестиций составил 40 миллионов
долларов.
Ранее стало известно, что паспорта
Кипра и Мальты есть у многих состоятельных россиян. Например, у миллиардера
Олега Дерипаски и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Данную
программу именуют "золотой визой", так как с таким гражданством
гораздо проще ездить по миру, при этом не нужно отказываться от своей родной страны.