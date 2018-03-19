Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины по версии Форбс Елены Батуриной получила кипрское гражданство. На данный момент девушка живет в Великобритании и занимается предпринимательством.

Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатойженщины по версии "Форбс" Елены Батуриной получила кипрскоегражданство. На данный момент девушка живет в Великобритании и занимается предпринимательством.В 2016 году 25-летняя Елена Лужкова зарегистрировалакомпанию Whip Limited, которая ведет "другие виды деятельности поподдержке бизнеса, не включенные в какие-либо рубрики", что следует избританского реестра юридических лиц. До этого у Елены была еще одна фирма – Claredron education. В информации об обеих фирмах сказано, что их учредительявляется гражданином Кипра.Последнее время девушка живет в Великобритании, недавноокончила Лондонский университет по специальности "политикавосточноевропейских стран". Как сообщает Юрий Лужков, сейчас его дочь работаетв гостиничном бизнесе. Сама Елена утверждает, что зарегистрированные на неефирмы давно закрыты и не используются. Наличие кипрского паспорта в своихпоследних интервью девушка комментировать отказалась.Как известно, для того чтобы получить гражданство Кипра,иностранному гражданину необходимо вложить по меньшей мере два миллиона евро внедвижимость страны или два с половиной миллиона евро в кипрские компании игособлигации. При этом структуры матери Елены, которая до сих пор являетсясамой богатой россиянкой по данным Forbes, инвестируют в недвижимость Кипранамного больше денег. В 2016 году ее компания приобрела участок на побережьеСредиземного моря в городе Лимасол. Заявленный объем инвестиций составил 40 миллионовдолларов.Ранее стало известно, что паспортаКипра и Мальты есть у многих состоятельных россиян. Например, у миллиардераОлега Дерипаски и основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Даннуюпрограмму именуют "золотой визой", так как с таким гражданствомгораздо проще ездить по миру, при этом не нужно отказываться от своей родной страны.