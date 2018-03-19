Ожирение может быть и полезным, решили канадские ученые. Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм.

Ожирение может быть и полезным, решили канадские ученые.Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливаеторганизм.Когда пациенты набирают лишний вес, в их организмеактивируется воспалительный белок нейропилин-1. Он отвечает за удаление жира.Действие белка способствует так называемому "метаболически здоровому"ожирению – когда человек полный, но при этом не страдает сбоями в деятельностисердечно-сосудистой системы, выяснили ученые из Монреальского университета.По данным медиков, специфические иммунные клетки —нейропилин-1-положительные макрофаги – накапливаются в жировой ткани. При этомони способствуют удалению избытка жира и его перераспределению в организме -для предотвращения негативных эффектов. Окончательно убедил медиков в полезномвлиянии этого белка эксперимент на мышах. Они перенесли макрофаги в организмгрызунов, и у тех восстановился контроль над уровнем сахара в крови, пишет MedicalXpress.Dni.Ru писали о том, как важно следить за собственным весом. Ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других недугов. Несмотря на то, что в последнее время появилось множество предположений о возможной пользе лишнего жира, ученые из Университета Глазго решили доказать несостоятельность этого предположения.Они проанализировали результаты широкомасштабного обследования от UK Biobank, в котором участвовали 296 535 взрослых европейцев. Медики несколько лет следили за состоянием испытуемых.Ожидания экспертов подтвердились: индекс массы тела, который выше 22-23 килограммов на квадратный метр (нормальный вес), связан с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, риск увеличивался на 13% при наборе женщинами 5,2 килограмма на квадратный метр, мужчинами – 4,3 килограмма на квадратный метр.