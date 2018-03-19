Человек тратит в среднем треть своей жизни на сон. Здоровый отдых
– важнейшее условие благополучного и удачного дня, поэтому некоторые факты на
эту тему окажутся крайне полезными в повседневности.
Человек тратит в среднем треть своей жизни на сон. Здоровый отдых
– важнейшее условие благополучного и удачного дня, поэтому некоторые факты на
эту тему окажутся крайне полезными в повседневности.
Один из самых поразительных фактов, касающихся культуры сна,
заключается в том, что современный способ непрерывного сна существует
относительно недавно. Еще несколько сотен лет назад люди спали в два захода – сначала ложились спать вечером
после работы, спали до глубокой ночи, далее просыпались на пару часов, после
чего снова засыпали – уже до рассвета. Время перерыва
они посвящали самым разным делам: читали, молились, ходили в гости к соседям. Эта традиция окончательно ушла в небытие после
изобретения электричества и появления искусственного освещения.
Многие
помнят маленькие кровати во дворцах и резиденциях европейской знати. Такой
размер мебели связан отнюдь не с ростом предков, а с традицией спать полусидя. Странный
способ сна требовала мода того времени: "полусидячий" сон в отличие
от сна лежачего был отличительной чертой знати, которая выделяла аристократа среди
простого люда. Более того, эта поза считалась полезной для здоровья и
предостерегала от риска кровоизлияния в мозг.
В наши дни принято считать, что ускоренный ритм жизни, переработки, постоянная погоня за продуктивностью и успехом, которые характеризуют
современное общество, приводят к недосыпу. Чтобы подтвердить или опровергнуть
это, исследователи из нескольких американских университетов провели наблюдения
за традиционными обществами Намибии, Боливии и Танзании, чтобы сопоставить данные о
сне. Ученые пришли к заключению, люди в этих обществах в среднем спали около шести
часов в сутки, что меньше, чем в среднем люди в большинстве развитых стран. Результаты
эксперимента заставили медиков
задуматься – в самом ли деле современное
общество характеризуется недосыпом, как мы привыкли считать? Вопрос остается
открытым.
Говоря о недосыпе, стоит
упомянуть, что звание самой мало спящей нации в мире принадлежит Японии. По
данным мобильного приложения для отслеживания сна, японцы спят в среднем по пять
часов, что заставляет их искать новые методы компенсирования короткого сна. Так,
японцам принадлежит идея сонных капсул, которые оснащены кроватью, подсветкой и
наушниками с расслабляющей музыкой. Благодаря этому изобретению всего один час
сна в капсуле должен будет заменить полноценный восьмичасовой сон.
Еще один любопытный факт: больше
всего снотворного в мире употребляют жители США. Проблема действительно стоит
остро, так как по данным Американской ассоциации сна, от 50 до 70 миллионов
американцев страдают из-за нарушений биоритма.
Совершенно противоположная ситуация у мексиканского народа. Традиции
перед отходом ко сну, такие как медитация и молитва, позволяют людям
спать крепко, соблюдая правильный режим.