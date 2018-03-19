Человек тратит в среднем треть своей жизни на сон. Здоровый отдых – важнейшее условие благополучного и удачного дня, поэтому некоторые факты на эту тему окажутся крайне полезными в повседневности.

Человек тратит в среднем треть своей жизни на сон. Здоровый отдых– важнейшее условие благополучного и удачного дня, поэтому некоторые факты наэту тему окажутся крайне полезными в повседневности.Один из самых поразительных фактов, касающихся культуры сна,заключается в том, что современный способ непрерывного сна существуетотносительно недавно. Еще несколько сотен лет назад люди спали в два захода – сначала ложились спать вечеромпосле работы, спали до глубокой ночи, далее просыпались на пару часов, послечего снова засыпали – уже до рассвета. Время перерываони посвящали самым разным делам: читали, молились, ходили в гости к соседям. Эта традиция окончательно ушла в небытие послеизобретения электричества и появления искусственного освещения.Многиепомнят маленькие кровати во дворцах и резиденциях европейской знати. Такойразмер мебели связан отнюдь не с ростом предков, а с традицией спать полусидя. Странныйспособ сна требовала мода того времени: "полусидячий" сон в отличиеот сна лежачего был отличительной чертой знати, которая выделяла аристократа средипростого люда. Более того, эта поза считалась полезной для здоровья ипредостерегала от риска кровоизлияния в мозг.В наши дни принято считать, что ускоренный ритм жизни, переработки, постоянная погоня за продуктивностью и успехом, которые характеризуютсовременное общество, приводят к недосыпу. Чтобы подтвердить или опровергнутьэто, исследователи из нескольких американских университетов провели наблюденияза традиционными обществами Намибии, Боливии и Танзании, чтобы сопоставить данные осне. Ученые пришли к заключению, люди в этих обществах в среднем спали около шестичасов в сутки, что меньше, чем в среднем люди в большинстве развитых стран. Результатыэксперимента заставили медиковзадуматься – в самом ли деле современноеобщество характеризуется недосыпом, как мы привыкли считать? Вопрос остаетсяоткрытым.Говоря о недосыпе, стоитупомянуть, что звание самой мало спящей нации в мире принадлежит Японии. Поданным мобильного приложения для отслеживания сна, японцы спят в среднем по пятьчасов, что заставляет их искать новые методы компенсирования короткого сна. Так,японцам принадлежит идея сонных капсул, которые оснащены кроватью, подсветкой инаушниками с расслабляющей музыкой. Благодаря этому изобретению всего один чассна в капсуле должен будет заменить полноценный восьмичасовой сон.Еще один любопытный факт: большевсего снотворного в мире употребляют жители США. Проблема действительно стоитостро, так как по данным Американской ассоциации сна, от 50 до 70 миллионовамериканцев страдают из-за нарушений биоритма.Совершенно противоположная ситуация у мексиканского народа. Традицииперед отходом ко сну, такие как медитация и молитва, позволяют людямспать крепко, соблюдая правильный режим.