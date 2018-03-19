Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями от поездки в Америку. Музыкант выразил мнение, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод, будто с нами происходит что-то ужасное.

Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями от поездки в Америку. Музыкант выразил мнение, что разница между американцами и россиянами колоссальна, и сделал вывод, будто "с нами" происходит "что-то ужасное".Своими невеселыми мыслями лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился на страничке в социальной сети Facebook. Музыкант и исполнитель опубликовал две фотографии, сделанные в Америке, и написал: "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное".Макаревич высказал убеждение, что "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". Чтобы покончить со сложившейся ситуацией, артист высказал предложение "спилить останкинскую башню". Однако это решение комментаторы резко отмели. "Думаю – это не поможет (телесигналы распространяется теперь иначе). Можно, конечно, в качестве символа (как Ленина похоронить), но мне, лично, жалко – уникальное инженерное сооружение,😜" – высказался один из подписчиков.Другой пользователь Сети предположил, что "что-то ужасное" происходит с самим Андреем Макаревичем. "Старость не радость", – написал комментатор. Однако сам музыкант ответил ему, что дело не в этом. Тогда собеседник ему написал: "да нет.. вы бы определились с членами своего кружка, товарищ.. вы когда пели про новый поворот там или марионеток, у старшего поколения тоже наверняка был батхерт и они тоже думали чо то не так происходит... но вы их считали старперами и брюзгами мешающими прогрессу... только не говорите что не так... я конечно не маэстро как вы и стихи мои корявые, и труб медных звук я слышал мизер.. но огонт и воду я прошел не меньше вашего, товарисч, и поэтому за базар отвечаю..... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".