Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в российском этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. 44-летний рекордсмен Кубка мира по количеству побед в личных гонках (94) попал в заявку сборной Норвегии. Этап состоится с 22 по 25 марта.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в российском этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. 44-летний рекордсмен Кубка мира по количеству побед в личных гонках (94) попал в заявку сборной Норвегии. Этап состоится с 22 по 25 марта.Также отметим, что помимо восьмикратного олимпийского чемпиона в состав норвежской команды попали Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Фредрик Йесбакк, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор Ветле Шостад Кристансен и Хенрик Л'Абе-Лунд.Напомним, что ранее норвежский ветеран пропустил Олимпийские игры-2018 из-за продемонстрированных результатов на этапах Кубка мира. Его спортивные показатели были признаны тренером норвежской сборной Зигфридом Мазетом неудовлетворительными и отцепил Бьордалена от олимпийской команды.