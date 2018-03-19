На 92-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Мосолов. От нас ушла легенда реактивной авиации, – сказал генеральный директор АО РСК МиГ Илья Тарасенко.

На 92-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Мосолов."От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате", – сказал генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.Георгий Мосолов – один из пионеров в освоении больших высот и скоростей и один из первых советских летчиков, установивших мировые авиационные рекорды. Он установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также 3 всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе, рекорды устанавливались на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций. Георгий Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.Георгий Константинович родился 3 мая 1926 года в Уфе в семье служащих. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В Корпорацию "МиГ" пришел в июне 1953-го. В качестве летчика-испытателя проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и их модификаций. Первым в небо поднял Е-2 (1955 год), И-7У (1957), И-75 (1958), И-75Ф (1958), Е-152А (1959), Е-152/1 (1961), Е-8/1 (1962).За время работы Георгий Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Он неоднократно попадал в сложнейшие условия и, благодаря хладнокровию и умению, всегда сохранял опытные машины. Проводил главным образом испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову Георгию Константиновичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".20 сентября 1967 года за многолетнюю работу в области испытаний и исследований новой авиационной техники ему было присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель СССР". Награжден медалью "Золотая Звезда", двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "ХХХ лет Советской армии и флота", "40 лет Советской армии и флота", "20 лет победы над Германией", "За безупречную службу в Советской армии" I степени, "За безупречную службу в Советской армии" II степени, три медали де Лаво (ФАИ).Коллектив корпорации "МиГ" выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Георгия Константиновича Мосолова. Его имя навсегда останется в истории авиации.