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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-v-barnaule-na-devochku-upal-shkolnyj-zabor.html" target="_blank">В Барнауле на девочку упал школьный забор</a> - В Барнауле следователи проверяют обстоятельства травмирования девочки, на которую упала часть ограждения территории школы. С различными травмами она госпитализирована. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения.