Женщина, занимая должность бухгалтера, на своем рабочем месте, производила несанкционированное перечисление денежных средств с расчетного счета фирмы...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали бывшего бухгалтера фирмы, подозреваемую в мошенничестве с использованием копии электронной подписи генерального директора.Сотрудники полиции установили, что женщина, занимая должность бухгалтера, на своем рабочем месте, используя ключ с электронной подписью на имя генерального директора фирмы, производила несанкционированное перечисление денежных средств с расчетного счета фирмы на подконтрольные ей счета. Далее она распоряжалась похищенными деньгами по своему усмотрению.Чтобы не вызывать подозрения, злоумышленница с марта 2016 года по февраль 2017 года похищала относительно небольшие суммы денежных средств. В настоящее время подтвержденный материальный ущерб по 6 эпизодам мошенничества составил более 260 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемую - ранее судимую за аналогичное преступление 48-летнюю жительницу Подмосковья.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции в отношении подозреваемой проводится проверка на ее причастность еще как минимум к 21 аналогичному эпизоду противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60