"Оперуполномоченными уголовного розыска в Москве задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперуполномоченными уголовного розыска УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В Дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району поступил звонок от прохожего. Мужчина сообщил о том, что из ресторана на Родчельской улице выбежали два человека в медицинских масках и скрылись на такси.Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что неизвестный в подсобном помещении, угрожая предметом, похожим на нож, напал на администратора ресторана, похитил конверт с деньгами и скрылся. Его сообщник в это время находился на улице и наблюдал за окружающей обстановкой."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району на улице Наметкина задержан один из подозреваемых - 20-летний молодой человек. В этот же день задержан его сообщник - 19-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео