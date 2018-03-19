В ходе задержания местная жительница пыталась избавиться от наркотика.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе отработки оперативной информации задержали нигде не работающую 37-летнюю местную жительницу. Установлено, что находясь на территории города Гусь-Хрустальный женщина незаконно приобрела через тайник-закладку полимерный пакет с порошкообразным содержимым внутри, который хранила при себе. В ходе задержания подозреваемая пыталась избавиться от наркотика.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакете находился героин, массой 9,95 грамма.В настоящее время в отношении 37-летней фигурантки следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства). Расследование уголовного дела продолжается.