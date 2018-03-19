Китайцам с низким социальным рейтингом собираются запретить перемещаться на поездах и в самолетах. Новую систему рейтингов в КНР должны ввести в мае. Ожидается, что среди тех, кто окажется внизу этой социальной таблицы, будут преступники, хулиганы и другие нарушители.

Китайцам с низким социальным рейтингом собираются запретить перемещаться на поездах и в самолетах. Новую систему рейтингов в КНР должны ввести в мае. Ожидается, что среди тех, кто окажется внизу этой "социальной таблицы", будут преступники, хулиганы и другие нарушители, сообщает The Verge.Низкие показатели "социального кредита" будут у лиц, которые совершали финансовые преступления, распространяли ложную информацию о терроризме, а также вели себя неподобающим образом в самолетах или поездах. Такие "очки" присвоят каждому гражданину КНР.Запрет на покупку билетов для людей с низким рейтингом будет длиться около одного года.Информация о нарушителях будет ежемесячно заноситься в специальную базу посредством кооперации судов разных ступеней по всей стране, правоохранительных органов, авиационной и железнодорожной администраций Китая.По истечении срока наказания, имена граждан будут удалены из "неблагонадежных" списков. Таким образом, у людей появится возможность исправиться, начав жизнь с чистого листа.