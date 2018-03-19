После женщина не смогла объяснить, зачем она это сделала

В Костроме многодетная мать «заминировала» роддом.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 31-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что в здании заложена бомба. На место происшествия сразу же выехали взрывотехники. Они оцепили роддом и эвакуировали персонал и пациентов.В ходе работ они не нашли бомбу. Правоохранители смогли найти злоумышленницу. Но женщина не согла объяснить, почему это сделала. Она был абсолютно трезвой. В отношении женщины возбудили уголовное дело.