В Кремле назвали имена лауреатов премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года, а также премий для молодых деятелей искусства. Кто удостоился престижной награды?

В Кремле назвали имена лауреатов премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2017 года, а также премий для молодых деятелей искусства. Кто удостоился престижной награды?Ее герои — нарисованные и созданные из подручных материалов, но такие настоящие, а сами фильмы — смешные, трогательные и понятные всем. Дина Великовская еще в институте сняла дебютную работу "Мост": историю про маленького мальчика и его родителей, которые разведены — разведены по разные стороны моста."Это самая интересная для меня тема — семейные отношения. И все мои мультфильмы — про семью и про проблемы в семье, про недопонимание", — говорит она.Ее новый фильм появляется из-под современного пера — ЗD-ручки. Премия как нельзя кстати: деньги Дина хочет потратить на этот проект.— Моя скорость — 10 фигурок в день. 10 фигурок — это около секунды. А фильм длится семь минут.Как и Дина, Денис Родькин — молодой, талантливый и уже получивший признание. В Большой пришел из московского училища при театре танца "Гжель"."Пришел случайно на просмотр, и меня взяли потому, что чисто внешне, по физическим данным, я подходил для театра. Думать о том, что я буду танцевать соло — я, конечно же, об этом не думал", — рассказывает он.В его репертуаре — главные партии: Онегин, Спартак, граф Альбер в "Жизели" и принц Зигфрид в "Лебедином озере". Денис ежедневно занят в репетициях: готовится к премьере балета "Анна Каренина" в Большом.Софья Кондратьева могла бы называться хозяйкой меловой горы: в заповеднике "Дивногорье" она — и историк, и эколог, и хранитель. Занимается исследованием памятников эпохи палеолита и рассказывает об этом так, что понятно всем. Посетители ее инновационных выставок отправляются в путешествие по Хазарскому каганату."Это — такая виртуальная прогулка по нашей Маяцкой крепости, сделана 3D-реконструкция, можно заглянуть внутрь", — показывает Софья.Традиционно премии ко Дню работника культуры вручают не только ее молодым деятелям, но и тем, кто посвятил труду на благо детства всю свою жизнь. Среди лауреатов — композитор, чья музыка звучит, кажется, во всех советских фильмах для детей: "Усатый нянь", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино", "Вам и не снилось". Подпевали и подпевают творениям Алексея Рыбникова уже полвека. В послужном списке — музыка к 80 картинам и три рок-оперы.Владимир Чикишев вот уже 30 лет разрушает границы. Кажется, для него нет ничего невозможного — в его театре "Пиано" играют дети с нарушениями слуха. Они не слышат музыки и аплодисментов, но чувствуют и пропускают через себя, кажется, больше, чем обычные актеры.Владимир Рецептер — актер, режиссер, писатель, всю свою жизнь посвятил Пушкину. Через его театр прошло не одно поколение артистов. Его спектакли — словно уроки. Классику со сцены преподают и детям, и взрослым."Настоящий петербуржский интеллигент. Человек, влюбленный в поэзию Пушкина, и сумевший передать эту любовь, заразить этой любовью огромное количество молодых людей", — говорит советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.Из года в год размеры премий не меняются: на развитие своих проектов и будущие творческие победы лауреаты получают по 2,5 миллиона рублей. Все лауреаты встретятся в Кремле ровно через неделю: 26 марта они получат свои награды из рук президента России Владимира Путина.