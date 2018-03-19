ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов преступного сообщества в изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению членов преступного сообщества в изготовлении и сбыте наркотиков и психотропных веществ на территории России», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, не позднее сентября 2016 года один из фигурантов создал на территории г. Москвы и Тверской области преступное сообщество, отличавшееся сложной внутренней структурой, стабильностью состава и организованностью. Сообщество состояло из двух функционально и территориально обособленных структурных подразделений, а также отдельных участников, которые занимались культивированием конопли, изготовлением амфетамина, хранением, фасовкой, упаковкой, а также сбытом запрещенных средств и веществ.В период с сентября по октябрь 2016 года злоумышленниками было совершено двенадцать тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным культивированием 299 растений конопли, незаконным сбытом наркотического средства каннабиса, общей массой около 26 граммов и покушением на незаконный сбыт наркотического средства – марихуана, общее массой свыше 2,2 килограммов, частей растений конопли общей массой свыше 1,4 килограмма и психотропного вещества амфетамина, общей массой около 600 граммов.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».К уголовной ответственности привлечены организатор и семеро участников преступного сообщества.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28