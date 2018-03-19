× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-v-rossii-budut-vypuskat-deshevyj-krossover-volkswagen-potencialnyj-xit.html" target="_blank">В России будут выпускать дешевый кроссовер Volkswagen (потенциальный хит!)</a> - Самой компактной SUV-моделью в российской линейке Фольксвагена пока является популярный Tiguan, однако через пару лет нам предложат более компактную и дешевую модель. Ее производство должны запустить в 2020 году.