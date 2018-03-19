Сотрудники Вашингтонского университета разработали гормональные контрацептивы для мужчин. Подобно противозачаточным для женщин, экспериментальное лекарство содержит в себе тестостерон и прогестин. В испытании препарата участвовали 100 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Сотрудники Вашингтонского университета разработали гормональные контрацептивы для мужчин. Подобно противозачаточным для женщин, экспериментальное лекарство содержит в себе тестостерон и прогестин. В испытании препарата участвовали 100 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, сообщает Science Daily.Участников исследования разделили на группы, чтобы проверить эффективность препарата в трех дозировках (100 миллиграммов, 200 и 400), а также в двух состояниях — касторовое масло и порошок в капсуле. При этом в каждой из групп пять человек принимали плацебо, а остальные – контрацептив.Эксперимент длился 28 дней. Участники проекта сдали образцы крови на гормоны и уровень холестерина в первый и последний день эксперимента.В результате приема максимальной дозы в 400 миллиграммов у мужчин значительно снизился уровень тестостерона и двух гормонов, необходимых для производства сперматозоидов.У всех участников, которые принимали препарат, отметили незначительное увеличение массы тела и снижение уровня холестерина. Препарат был одобрен для следующих клинических испытаний.Когда противозачаточные для мужчин поступят в продажу, не сообщается.