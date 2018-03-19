Власти Оклахомы первыми среди других американских штатов приняли решение о применении газообразного азота для приведения в исполнение смертных приговоров. Вещество будет использоваться в случае невозможности применения смертельных внутривенных инъекций, которые использовались ранее.

Власти Оклахомы первыми среди других американских штатов приняли решение о применении газообразного азота для приведения в исполнение смертных приговоров. Вещество будет использоваться в случае невозможности применения смертельных внутривенных инъекций, которые использовались ранее.В 2015 году в штате временно приостановили приведение в исполнение смертных приговоров из-за нескольких скандальных случаев, когда приговоренные к высшей мере наказания во время процедуры умерщвления испытывали невыносимые боли. В частности, в 2014 году осужденный Клэйтон Локетт более 40 минут умирал в страшных мучениях. Тогда специалисты пришли к выводу, что средство для инъекций почему-то неправильно подействовало.В ряде других штатов в последние годы также приостанавливали практику казней. Это было связано и с судами относительно законности смертельной инъекции, и с нехваткой необходимых для процедуры отравляющих веществ. Европейские производители ядов прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. С дефицитом отравляющих препаратов столкнулись и в Оклахоме. Теперь эта проблема может быть решена за счет использования для казней азота.За последние 40 лет в Оклахоме были казнены 112 человек – это один из самых высоких показателей среди всех штатов США. Сейчас в тюрьмах штата содержатся 16 заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, сообщает ТАСС.