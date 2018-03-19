В ходе личного досмотра у 31-летней женщины были обнаружены и изъяты два конверта с гашишем, общим весом свыше 100 граммов...

Сотрудники 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в хранении наркотического средства – гашиша.Полицейские в ходе несения службы на Лермонтовском проспекте в ночное время обратили внимание на молодых людей, выходивших из парковой зоны.В ходе личного досмотра у 31-летней женщины были обнаружены и изъяты два конверта, в одном из которых находился цельный кусок вещества растительного происхождения, в другом – 5 кусков спрессованного аналогичного вещества. Общий вес изъятого составил свыше 100 граммов. Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в ОМВД России по району Выхино-Жулебино.Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – гашишем.Следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 35 УК РФ « Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81