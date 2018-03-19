В голосовании приняло участие около 600 граждан, обладающих избирательным правом, из числа обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.

Накануне в исправительных учреждениях Владимирской области, как и во всей стране, состоялись выборы Президента Российской Федерации.В целях реализации их избирательных прав в следственных изоляторах и в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ), в шести учреждениях УФСИН был проведен необходимый комплекс мероприятий: обеспечено взаимодействие с региональными избирательными комиссиями по вопросам организационно-методического обеспечения голосования, организовано информирование лиц, содержащихся в следственных изоляторах и ПФРСИ обо всех кандидатах, участвующих в выборах.В голосовании приняло участие около 600 граждан, обладающих избирательным правом, из числа обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу.В день голосования всем членам избирательных комиссий, а также наблюдателям был обеспечен доступ в помещения для выборов. В ходе проведения голосования в учреждениях УИС присутствовало 7 наблюдателей.В Тюрьме-2 г. Владимира в период проведения голосования побывали представители региональной Общественной наблюдательной комиссии Владимир Александров и Юрий Зинченко, которых интересовало соблюдение прав избирателей.Также возможность проголосовать была предоставлена гражданам, состоящим на учете филиалов Уголовно-исполнительной инспекций УФСИН, в отношении которых судом в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Своим избирательным правом воспользовалось порядка 30 человек. Большинство из них приняли участие в выборах во время разрешенной судом прогулки.За период проведения голосования в учреждениях УФСИН России по Владимирской области нарушений не допущено, жалоб и заявлений от наблюдателей, членов избирательной комиссии, а также самих подозреваемых и обвиняемых не поступало.