В отношении него возбудили уголовное дело

В Вязниках 57-летний мужчина убил своего знакомого.Как сообщают в пресс-службе прокуратуры по Владимирской области, инцидент произошел 1 января. Приятели вместе отмечали Новый год. Мужчина приревновал свою сожительницу к знакомому, с которым женщина раньше состояла в близких отношениях. В порыве чувств подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в грудь. Тот скончался от массивной кровопотери.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он только частично признал свою вину.