Представители японской компании Toyota создали робота CUE, который может забрасывать баскетбольный мяч в корзину практически со стопроцентной точностью. В искусстве прицельных бросков машина уже обошла профессиональных спортсменов.
Представители японской компании Toyota создали робота CUE, который может забрасывать баскетбольный мяч в корзину практически со стопроцентной точностью. В искусстве прицельных бросков машина уже обошла профессиональных спортсменов, сообщает CNBC.
Во время создания робота-баскетболиста японские инженеры вдохновлялись мангой "Slam Dunk".
Машина работает при помощи технологии искусственного интеллекта. Авторы проекта заявили, что занимались его разработкой в свободное от основной деятельности время.