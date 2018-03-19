Бывший главный тренер московского ЦСКА, ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев в достаточно грубой форме ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с обещанием кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина сбрить свои усы в случае, если он наберет 15 процентов на выборах главы государства.

Бывший главный тренер московского ЦСКА, ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев в достаточно грубой форме ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с обещанием кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина сбрить свои усы в случае, если он наберет 15 процентов на выборах главы государства. По словам Газзаева, он устал от подобных вопросов."Вы ******* [достали] меня, – сказал Газзаев, слова которого приводит "Говорит Москва". – Это старая история. Тема закрыта. Про усы у Грудинина спрашивайте".Напомним, что в 2005 году Валерий Газзаев во времена работы в ЦСКА обещал сбрить свои усы в случае, если его подопечные станут обладателями Кубка УЕФА, ныне переименованного в Лигу Европы. ЦСКА добился победы во втором по значимости клубном турнире континента, когда в финале обыграл лиссабонский "Спортинг" (3:1), но наставник так и не сдержал своего обещания. Позже он заявлял, что его слова были шуткой.