Новый вирус, появившийся в сети, похищает деньги через
телефонные звонки. Хозяин гаджета добровольно отдает программе все пароли -
ведь она маскируется под любимый банк клиента.
Новый вирус, появившийся в сети, похищает деньги через
телефонные звонки. Хозяин гаджета добровольно отдает программе все пароли -
ведь она маскируется под любимый банк клиента.
Новую версию вредоносного ПО под названием FakeBank
(лжебанк) выявили специалисты по кибербезопасности компании Symantec. Этот
вирус собирает для мошенников необходимую информацию о финансах своей жертвы. Хакеры
подменяют номера банков на собственные – и пользователь как ни в чем не бывало
выкладывает им все явки и пароли.
Как сообщают эксперты, мошенники хозяйничают в чужом
смартфоне, анализируют данные о всех банковских приложениях. Распространяется
"подарок" через соцсети и магазины приложений. Пока что его
активность замечена в азиатском регионе.
Ранее сообщалось, как Google заразил 4 миллиона смартфонов на
Android вирусом DressCode. создателям вируса уже удалось заработать на нем
примерно 20 миллионов долларов. Причем, саму вредоносную программу распознать
практически невозможно, единственный симптом – быстрая разрядка аккумуляторной
батареи. Сам вирус нацелен на банковские счета, а также виртуальные кошельки, передает .
Ранее Dni.Ru писали о том, как специалисты из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честь британского бомбардировщика-истребителя времен Второй мировой войны.
Способ проведения атаки предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированное устройство превращает динамики и наушники и в передатчики звуковой информации, и в подобие микрофонов.
Вирус способен преобразовывать сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их преступникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, забирает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл.