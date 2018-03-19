Новый вирус, появившийся в сети, похищает деньги через телефонные звонки. Хозяин гаджета добровольно отдает программе все пароли - ведь она маскируется под любимый банк клиента.

Новый вирус, появившийся в сети, похищает деньги черезтелефонные звонки. Хозяин гаджета добровольно отдает программе все пароли -ведь она маскируется под любимый банк клиента.Новую версию вредоносного ПО под названием FakeBank(лжебанк) выявили специалисты по кибербезопасности компании Symantec. Этотвирус собирает для мошенников необходимую информацию о финансах своей жертвы. Хакерыподменяют номера банков на собственные – и пользователь как ни в чем не бываловыкладывает им все явки и пароли.Как сообщают эксперты, мошенники хозяйничают в чужомсмартфоне, анализируют данные о всех банковских приложениях. Распространяется"подарок" через соцсети и магазины приложений. Пока что егоактивность замечена в азиатском регионе.Ранее сообщалось, как Google заразил 4 миллиона смартфонов наAndroid вирусом DressCode. создателям вируса уже удалось заработать на немпримерно 20 миллионов долларов. Причем, саму вредоносную программу распознатьпрактически невозможно, единственный симптом – быстрая разрядка аккумуляторнойбатареи. Сам вирус нацелен на банковские счета, а также виртуальные кошельки, передает .Ранее Dni.Ru писали о том, как специалисты из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честь британского бомбардировщика-истребителя времен Второй мировой войны.Способ проведения атаки предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированное устройство превращает динамики и наушники и в передатчики звуковой информации, и в подобие микрофонов.Вирус способен преобразовывать сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их преступникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, забирает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл.