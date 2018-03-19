Владимирские волейболисты отправились на 1 тур финального этапа чемпионата России за 1-6 места в город Тюмень.

Волейбольный клуб «Владимир» отправился на 1 тур финального этапа чемпионата России за 1-6 места в город Тюмень.В турнире участвуют шесть лучших клубов высшей лиги «Б»: четыре команды зоны «Запад»: МВК «Подмосковье» (Московская область), ВК «Владимир», «Автомобилист» (Санкт-Петербург) и «Кристалл» (Воронеж), и две зоны «Восток»: МВК «Тюмень» (Тюменская область) и «Магнитка-Университет» (Магнитогорск).Завтра, 20 марта, соперником наших спортсменов будут хозяева площадки, победители предварительного этапа зоны «Восток», волейболисты МВК «Тюмень».Затем 21 марта ВК «Владимир» играет с МВК «Подмосковье», а 22 марта с «Магниткой-Университет» из Магнитогорска.После свободного от игр на турнире дня соперником нашей команды 24 марта будут волейболисты питерского «Автомобилиста», а в заключительный день тура 25 марта спортсмены воронежского «Кристалла».