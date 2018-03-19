В областной столице явка составила 65,76%. Таким образом, наш город вошел в тройку лидеров столиц областей Центрального Федерального округа.

Владимир и вся Владимирская область показали высокую активность избирателей. В областной столице явка составила 65,76%. Таким образом, наш город вошел в тройку лидеров столиц областей Центрального Федерального округа. Наряду с нами в первую тройку также вошли Брянск и Тула.По предварительным данным, 18 марта во Владимире 72,17% избирателей поддержали на выборах Президента России Владимира Путина.На предыдущих президентских выборах 2012 года итоговые цифры составили 48,76%.