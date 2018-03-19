Соревнования проходили в Сочи на базе «Юг Спорта» с 6 по 11 марта 2018 года.

Спортсмены Владимирской области стали победителями и призёрами чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ – соревнования проходили в Сочи на базе «Юг Спорта» с 6 по 11 марта 2018 года.Тимур Ахыев, выступавший среди юниоров в весовой категории 57 кг, завоевал «золото» в спарринге. Никита Храмов, также выступавший среди юниоров, но в весовой категории 60 кг, занял второе место в дисциплине «спарринг» и третье место – в дисциплине «туль».Иван Груздев стал победителем в спарринге среди юношей 11-13 лет.Все названные спортсмены Владимирской области вошли в состав сборной России по тхэквондо ИТФ на первенство Европы.Всего в соревнованиях участвовали 957 спортсменов из 47 субъектов Российской Федерации.