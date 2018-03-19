Её владелец случайно увидел свои покупки на сайте объявлений

Во Владимире работница почты продала содержимое чужой посылки.32-летний мужчина заказал в интернет-магазине комплектующие для компьютера, однако его покупка все не приходила. Просматривая объявления похожей тематики в сети, он увидел свои детали. Владимирец пошел в полицию.Оказалось, что 40-летняя работница почты вскрыла посылку и решила продать комплектующие. Вырученные деньги женщина успела потратить. В отношении нее возбудили уголовное дело.