Женщина похитила вверенную посылку и планировала реализовать ее содержимое через популярный интернет-сайт.

8 марта текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 32-летний житель областного центра. Просматривая на популярном интернет-сайте объявления о продаже компьютерных запчастей, он случайно увидел и распознал на фотографиях те, которые недавно заказывал через интернет, однако не получил их.Оперативники установили личность продавца. Им оказалась 40-летняя жительница города Владимира, работница одного из отделений связи. Женщина была задержана в этот же день и дала признательные показания в присвоении посылки.Похищенные компьютерные комплектующие из вверенной ей посылки она намеренно выставила на продажу на известном сайте, а вырученные денежные средства планировала потратить на собственные нужды.В настоящее время следственным управлением городского УМВД в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение). Расследование уголовного дела продолжается.