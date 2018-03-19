Сообщение появилось в социальных сетях в субботу, 17 марта

Во Владимирской области пьяный мужчина избил собаку своего сына.Сообщение по факту жестокого обращения с животными появилось в социальных сетях в субботу, 17 марта. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он взял швабру и избил собаку своего сына. Автор поста сообщил, что молодой человек обратился с заявлением в правоохранительные органы. Делом занялся местный участковый.Позднее молодой человек сам отписался в социальных сетях. Он рассказал, что сейчас отец не имеет доступа в квартиру и к щенку. Собака проходит лечение и находится в состоянии психологического спокойствия. Финансовая помощь им не нужна.