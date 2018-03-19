Облик будущего Volkswagen Touareg хоть и не является большой тайной, но до сих пор производитель качественными тизерами публику не радовал. А сегодня практически рассекретил весь автомобиль.

Облик будущего Volkswagen Touareg хоть и не является большой тайной, но до сих пор производитель качественными тизерами публику не радовал. А сегодня практически рассекретил весь автомобиль.