Победа президента России Владимира Путина на состоявшихся в воскресенье, 18 марта, выборах главы государства является гарантией дальнейшего развития страны и ее движения вперед. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги всенародного волеизъявления.

Победа президента России Владимира Путина на состоявшихся в воскресенье, 18марта, выборах главы государства является гарантией дальнейшего развития страныи ее движения вперед. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,комментируя итоги всенародного волеизъявления."Абсолютное большинство граждан страны воспользовалисьсвоим правом выбора. И это говорит об активной гражданской позиции нашегообщества", – отметил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, чтороссияне сделали свой выбор на фоне беспрецедентного внешнеполитическогодавления на Россию, попыток ее дискредитации, экономических санкций и оголтелойпропаганды со стороны западных средств массовой информации.Володин назвал рекордными результаты голосования. Думскийспикер подчеркнул, что действующего главу государства поддержало подавляющеебольшинство наших граждан – более 76%, это 56 миллионов человек."Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами идемократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызываетсомнений", – сказал председатель нижней палаты, добавив, что свидетельствотому – большое количество иностранных наблюдателей, которые дали позитивнуюоценку процессу голосования.Высокий процент явки, отметил Володин, позволяет говорить обответственном отношении российского общества к будущему страны. "Арезультаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкойграждан России", – подчеркнул законодатель, отметив, что это позволитпрезиденту успешно решать стратегические задачи развития страны и отстаивать ееинтересы на международном уровне.Спикер Госдумы также напомнил, что прошедшие президентскиевыборы стали первыми для крымчан и севастопольцев с момента историческоговоссоединения полуострова с Россией в 2014 году. "Символично, что именно вэтот день четыре года назад они сделали свой выбор", – сказал спикер. Поего словам, более 90% голосов в пользу Путина подтверждают правильностьпринятого в 2014 году решения.Победа действующего главы государства – это гарантиядвижения страны вперед, повышения благополучия и конкурентноспособности ееграждан, заявил спикер нижней палаты."Победа Путина – это победа всех граждан России", -резюмировал Володин.В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые посчету президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемькандидатов. Президент избирается на срок в шесть лет.Избирательные участки по всей стране были открыты с 8:00 до20:00 по местному времени. Вячеслав Володин голосовал на участке №75, которыйрасположился в стенах школы №2123 в центре Москвы.После обработки 99% протоколов действующий президентВладимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома, он набирает 76,66% голосов. На втором месте расположилсякандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председательлиберально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).Результаты остальных кандидатов – в пределах статистическойпогрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), затем следует Григорий Явлинскийс результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов).Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно фактическине сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти вовсех регионах. Она составила в среднем 67%.