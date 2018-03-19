Победа президента России Владимира Путина на состоявшихся в воскресенье, 18
марта, выборах главы государства является гарантией дальнейшего развития страны
и ее движения вперед. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
комментируя итоги всенародного волеизъявления.
Победа президента России Владимира Путина на состоявшихся в воскресенье, 18
марта, выборах главы государства является гарантией дальнейшего развития страны
и ее движения вперед. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,
комментируя итоги всенародного волеизъявления.
"Абсолютное большинство граждан страны воспользовались
своим правом выбора. И это говорит об активной гражданской позиции нашего
общества", – отметил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, что
россияне сделали свой выбор на фоне беспрецедентного внешнеполитического
давления на Россию, попыток ее дискредитации, экономических санкций и оголтелой
пропаганды со стороны западных средств массовой информации.
Володин назвал рекордными результаты голосования. Думский
спикер подчеркнул, что действующего главу государства поддержало подавляющее
большинство наших граждан – более 76%, это 56 миллионов человек.
"Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и
демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает
сомнений", – сказал председатель нижней палаты, добавив, что свидетельство
тому – большое количество иностранных наблюдателей, которые дали позитивную
оценку процессу голосования.
Высокий процент явки, отметил Володин, позволяет говорить об
ответственном отношении российского общества к будущему страны. "А
результаты показали, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой
граждан России", – подчеркнул законодатель, отметив, что это позволит
президенту успешно решать стратегические задачи развития страны и отстаивать ее
интересы на международном уровне.
Спикер Госдумы также напомнил, что прошедшие президентские
выборы стали первыми для крымчан и севастопольцев с момента исторического
воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. "Символично, что именно в
этот день четыре года назад они сделали свой выбор", – сказал спикер. По
его словам, более 90% голосов в пользу Путина подтверждают правильность
принятого в 2014 году решения.
Победа действующего главы государства – это гарантия
движения страны вперед, повышения благополучия и конкурентноспособности ее
граждан, заявил спикер нижней палаты.
"Победа Путина – это победа всех граждан России", -
резюмировал Володин.
В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые по
счету президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь
кандидатов. Президент избирается на срок в шесть лет.
Избирательные участки по всей стране были открыты с 8:00 до
20:00 по местному времени. Вячеслав Володин голосовал на участке №75, который
расположился в стенах школы №2123 в центре Москвы.
После обработки 99% протоколов действующий президент
Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома, он набирает 76,66% голосов. На втором месте расположился
кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель
либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%).
Результаты остальных кандидатов – в пределах статистической
погрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), затем следует Григорий Явлинский
с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов).
Отметим, что эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно фактически
не сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти во
всех регионах. Она составила в среднем 67%.