На Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» состоялся контрольный поединок между нашей командой и коллективом «5-ый Октябрь» (Струнино).

На Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» состоялся контрольный поединок между нашей командой и коллективом «5-ый Октябрь» (Струнино). Он завершился крупной победой черно-белых со счётом 8:0. Дублем в составе чёрно-белых отметился Дмитрий Агапцев, по одному мячу в ворота соперника отправили Александр Туршаков, Александр Заикин, Игорь Родионов, Дмитрий Маликов, Евгений Тараканов, Дмитрий Забродин.Впереди у "Торпедо" - товарищеский матч со "Знаменем Труда" из Орехово-Зуево. Игра состоится 21 марта во Владимире. Начало в 13 часов.