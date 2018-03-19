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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-vstupili-v-silu-novye-izmeneniya-v-pdd.html" target="_blank">Вступили в силу новые изменения в ПДД</a> - На российских дорогах стали обязательными повышенные меры безопасности, которые успешно применяются во многих странах Европы. Отныне в условиях плохой видимости водитель обязан надевать специальный жилет, если решил покинуть салон автомобиля.