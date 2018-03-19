Взрослые развлечения добрались до смешанной (дополненной) реальности. Компания 3D Hologroup утверждает, что разработала приложение 3D Hologirfriend, позволяющее получить девушку вашей мечты в спальне, гостиной, столовой или где пожелаете.

"Взрослые" развлечения добрались до смешанной (дополненной) реальности. Компания 3D Hologroup утверждает, что разработала эротическое приложение 3D Hologirfriend, позволяющее "получить девушку вашей мечты в спальне, гостиной, столовой или где пожелаете".Напомним, AR (или, в терминологии Microsoft, "смешанная реальность") подразумевает взаимодействие с виртуальными объектами, спроецированными на картину реального мира, "воспринимаемую" либо камерами (как в популярных смартфонных AR-платформах от Apple и Google), либо непосредственно сквозь прозрачный экран устройства, как в Microsoft Hololens.Hololens, а также аналогичные AR-очки Meta 2 являются единственными устройствами, которые в настоящее время поддерживает 3D Hologirfriend. В будущем обещана поддержка AR-очков Magic Leap One, самая доступная версия которых будет стоить около тысячи долларов, а выйдет, предположительно, до конца 2018-го.Выглядящий наскоро сделанным "на коленке" официальный сайт 3D Hologirfriend утверждает, что девушки-голограммы "как живые", разработчики "ежедневно повышают их реалистичность, AR-функции и искусственный интеллект". Описание проекта максимально расплывчато, и возникает подозрение, что готового продукта у 3D Hologroup пока нет. Есть пока только страница с моделями девушек, качеством трехмерной графики не превосходящих видеоигры десятилетней давности.Тем не менее, компания предлагает зарегистрироваться и в будущем получать обновления моделей, а также возможность запрашивать у разработчиков кастомизированных "виртуальных подружек". Предполагается, что зарабатывать 3D Hologroup будет, предоставляя доступ к своему сервису по подписке.”"Коготь" Microsoft добавляет в виртуальную реальность осязаниечитайте такжеВ 3DHologroup надеются, что в случае с дополненной реальностью повторится история, когда порнография служила локомотивом развития новых технологий — таких как VHS-кассеты, Blue-ray диски или сам интернет. В то же время, на нынешнем уровне развития AR-технологий стоимость оборудования крайне высока, в то время как детализация и реалистичность моделей, предлагаемых 3DHologroup, оставляет желать лучшего.