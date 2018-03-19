Леонид Якубович напомнил отказавшемуся сбривать усы Павлу Грудинину о последствиях. Шоумен предупредил новоявленного коммуниста о том, что пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.

Леонид Якубович напомнил отказавшемуся сбривать усы ПавлуГрудинину о последствиях. Шоумен предупредил новоявленного коммуниста о том,что пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.Мужской спор – дело чести. Народный артист России ЛеонидЯкубович (сам обладатель роскошных усов) считает, что Грудинин оказался внепростой ситуации, но свое слово держать обязан."Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держатьслово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий в эфире . Оннапомнил об известном случае, который произошел в 70-х годах."Был матч СССР – Канада, и один обозреватель сказал,что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, какВладик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати,журналист, и честно сожрал газету", – рассказал Якубович.Речь идет о канадском обозревателе, который съел газету ссобственной публикацией. Дик Беддоузпублично заявил на страницах газеты, что готов съесть номер со статьей, еслисоветская сборная выиграет хоть одну из восьми игр с канадцами.Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин не спешитвыполнять джентльменское пари, он выдвигает новые условия, согласно которым журналисти видеоблогер Юрий Дудь, которому экс-кандидат в президенты проиграл, долженпризнать на камеру, что выборы 18 марта были честными. Сам же Дудь в своем Instagram недвусмысленно напомнил о своем споре скандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым – он выложил фотографию винтажнойопасной бритвы.Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В конце беседыведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на президентскихвыборах, журналист побреется налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФсбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда невидел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали 11,77% избирателей,пришедших на участки.