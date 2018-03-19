Леонид Якубович напомнил отказавшемуся сбривать усы Павлу
Грудинину о последствиях. Шоумен предупредил новоявленного коммуниста о том,
что пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.
Леонид Якубович напомнил отказавшемуся сбривать усы Павлу
Грудинину о последствиях. Шоумен предупредил новоявленного коммуниста о том,
что пари иногда приводит и к более курьезным последствиям, чем бритье усов.
Мужской спор – дело чести. Народный артист России Леонид
Якубович (сам обладатель роскошных усов) считает, что Грудинин оказался в
непростой ситуации, но свое слово держать обязан.
"Мужик должен держать слово. В одной руке он должен держать
слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий в эфире . Он
напомнил об известном случае, который произошел в 70-х годах.
"Был матч СССР – Канада, и один обозреватель сказал,
что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как
Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати,
журналист, и честно сожрал газету", – рассказал Якубович.
Речь идет о канадском обозревателе, который съел газету с
собственной публикацией. Дик Беддоуз
публично заявил на страницах газеты, что готов съесть номер со статьей, если
советская сборная выиграет хоть одну из восьми игр с канадцами.
Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин не спешит
выполнять джентльменское пари, он выдвигает новые условия, согласно которым журналист
и видеоблогер Юрий Дудь, которому экс-кандидат в президенты проиграл, должен
признать на камеру, что выборы 18 марта были честными. Сам же Дудь в своем Instagram недвусмысленно напомнил о своем споре с
кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым – он выложил фотографию винтажной
опасной бритвы.
Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В конце беседы
ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше 15% на президентских
выборах, журналист побреется налысо. В противном случае экс-кандидат от КПРФ
сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не
видел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали 11,77% избирателей,
пришедших на участки.