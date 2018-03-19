Подсчитаны 99% бюллетеней

Явка на выборы во Владимирской области составила 65,1%.Как сообщают в избирательной комиссии, подсчитаны 99% бюллетеней. На выборах президента за Владимира Путина свои голоса отдали 73,65% избирателей. Во Владимирской области на втором месте оказался Павел Грудинин с 12,63%. Третий в президентском рейтинге - Владимир Жириновский. Он набрал 7,93% голосов.Ксения Собчак набрала 1,45%. Остальные кандидаты - меньше 1%.На выборах в 2018 году победил Владимир Путин. Он будет руководить страной в течение 6 лет.