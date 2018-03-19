Дизайнер Валентин Юдашкин высказался об одежде кандидатов в президенты России. Свое мнение он высказал на онлайн-марафоне Ночь выборов – 2018.

Дизайнер Валентин Юдашкин высказался об одеждекандидатов в президенты России. Свое мнение он высказал на онлайн-марафоне"Ночь выборов – 2018".Модельер считает, что кандидатына пост главы государства стали выглядеть более стильно. При этом он добавил,что женщины "как всегда элегантны"."Меньшестало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки сталиуже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены", – цитирует Юдашкина РИАНовости. Модельера спросили, что он хотел бы изменить в кандидатах впрезиденты. "Я думаю, что, наверно, все-таки политическую культуру. Потому чтонужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, исобеседников", – ответил он.Примечательно, что Ксения Собчак одевается, как жена американского президента. Ранеетелеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала вголубом платье, похожем на то, что было на Меланье во время инаугурации еесупруга Дональда Трампа.На фото Собчак в образе, выдержанном внежно-лазурной гамме. Строгое платье миди дополнили серьги, очки и маникюрнебесного цвета. К слову, ансамбль Меланьи включал еще голубую накидку,удлиненные перчатки и туфли-лодочки.Напомним, в выборах главы государства в этом году участвовали: действующий президентВладимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский(ЛДПР), основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов,кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, кандидат от"Гражданской инициативы" Ксения Собчак и лидер "Коммунистов России" МаксимСурайкин.