Грузовик огнеборцев свернул не в ту стороны и поехал по трассе против шерсти. Через несколько мгновений в него врезался автобус, водитель которого не ожидал такого сюрприза и не успел уклониться от столкновения.

Камера наблюдения запечатлела дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 18 марта на трассе в уезде Тхыонгтин к югу от Ханоя.Автомобиль пожарной охраны по какой-то причине свернул не в ту сторону и поехал по трассе против движения, где в него практически сразу врезался автобусОт удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения, а один из огнеборцев оказался выброшен из кабины, чудом не попав под собственный грузовик.По данным СМИ, в результате аварии пострадали пять человек, находившихся в автобусе и четверо пожарных.