Предсказания ясновидящей Ванги о России обсуждают британские СМИ. В день после победы Владимира Путина на президентских выборах слова болгарской пророчицы о величии страны на Западе называют пугающими и мрачными.

Предсказания ясновидящей Ванги о России обсуждают британскиеСМИ. В день после победы Владимира Путина на президентских выборах словаболгарской пророчицы о величии страны на Западе называют "пугающими имрачными".Россия будет доминировать в мире и ничто и никто ее неостановит. Это одно из последних пророчеств ясновидящей, известной точностьюсвоих предсказаний.Британское издание The Daily Mirror напоминает читателям осбывшихся пророчествах Ванги. В частности, слепая предсказательница предвидела падениебашен в Нью-Йорке, гибель подлодки "Курск" и подъем Китая.А в 1979 году Ванга пророчествовала о России. "Только одно останется нетронутым – славаВладимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможетостановить Россию", – передавал слова ясновидящей встречавшийся с нейписатель Валентин Сидоров. По словам пророчицы, Россия станет единственной вмире сверхдержавой.Отметим, что имя Ванги с завидной периодичностью появляется не только в российских или болгарских, но и в западных СМИ. При любой конфликтной ситуации в международных делах – едва она назревает – журналисты даже самых серьезных изданий лезут в архивы: а что говорила об этом болгарская пророчица? Удивляться такому интересу не приходится. Даже по подсчетам ученых, не склонных верить ничему, кроме достоверных фактов, предсказания Ванги исполнились более чем на 80%.Исследователи наследия балканской пророчицы в свое время выяснили, что она предупреждала о возникновении "Исламского государства" (не упоминая, конечно, того, что группировку запретят в России), грядущем в 2016 году "запустении Европы" и становлении Европейского халифата. Если кто-то сомневается по поводу "запустения Европы", скептикам предлагается пройтись по сегодняшним, обжитым мигрантами улицам того же Парижа – и сравнить их с фотографиями хотя бы 10-летней давностиВ Третьей мировой войне, которая начнется с падения Сирии, по мнению Ванги, правительства используют вовсе не ядерное, как все ожидают, а климатическое оружие. В результате погибнет вся Европа, на ее территории не останется ничего живого. Но спасителем цивилизации выступит, конечно, Россия. Как говорила Ванга: "Никто не может остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира."