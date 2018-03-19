Прошедшие накануне выборы президента России стали поражением
Запада. Ему не удалось вмешаться в процедуру голосования. С таким мнением
выступил журналист Николай Петров.
Прошедшие накануне выборы президента России стали поражением
Запада. Ему не удалось вмешаться в процедуру голосования. С таким мнением
выступил журналист Николай Петров.
По его словам, все стремления Запада сорвать явку на
избирательных участках потерпели неудачу. "Я внимательно следил за соцсетями.
Еще вчера начался такой вой", – сказал Петров в эфире программы
"Сегодня утром" на телеканале .
Как полагает ряд экспертов, наблюдавших за ходом
предвыборной гонки, западные страны неоднократно предпринимали попытки повлиять
на избирательный процесс в России посредством агитации за удобных для себя
кандидатов или дискредитацией электорального процесса и призывами к срыву
голосования. В России накануне президентских выборов некоторые политические
авантюристы призывали к бойкоту голосования.
Отметились на этом поприще в том числе западные СМИ. Так, недавно немецкое издание Deutsche Welle опубликовало материал "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России".
В нем было в подробностях расписано, как бойкотировать выборы и проводить так
называемое протестное голосование.
"Это такой вой поражения состоявшегося, потому что явка
была впечатляющей", – подчеркнул Петров.
Напомним, очередные президентские выборы состоялись в России
в воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения с
Крымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов, в том
числе действующий президент Владимир Путин.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия
огласила предварительные итоги. Глава государства, баллотировавшийся в качестве
самовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Павел
Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической
партии Владимир Жириновский (5,66%).
Явка на голосовании превысила показатели 2012 года и
составила более 67%. Окончательные итоги народного волеизъявления будут
объявлены Центральной избирательной комиссией в течение ближайших 10 дней.