Прошедшие накануне выборы президента России стали поражением Запада. Ему не удалось вмешаться в процедуру голосования. С таким мнением выступил журналист Николай Петров.

Прошедшие накануне выборы президента России стали поражениемЗапада. Ему не удалось вмешаться в процедуру голосования. С таким мнениемвыступил журналист Николай Петров.По его словам, все стремления Запада сорвать явку наизбирательных участках потерпели неудачу. "Я внимательно следил за соцсетями.Еще вчера начался такой вой", – сказал Петров в эфире программы"Сегодня утром" на телеканале .Как полагает ряд экспертов, наблюдавших за ходомпредвыборной гонки, западные страны неоднократно предпринимали попытки повлиятьна избирательный процесс в России посредством агитации за удобных для себякандидатов или дискредитацией электорального процесса и призывами к срывуголосования. В России накануне президентских выборов некоторые политическиеавантюристы призывали к бойкоту голосования.Отметились на этом поприще в том числе западные СМИ. Так, недавно немецкое издание Deutsche Welle опубликовало материал "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России".В нем было в подробностях расписано, как бойкотировать выборы и проводить такназываемое протестное голосование."Это такой вой поражения состоявшегося, потому что явкабыла впечатляющей", – подчеркнул Петров.Напомним, очередные президентские выборы состоялись в Россиив воскресенье, 18 марта. Они прошли в день четвертой годовщины воссоединения сКрымом. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов, в томчисле действующий президент Владимир Путин.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги. Глава государства, баллотировавшийся в качествесамовыдвиженца, набрал 76,6% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ ПавелГрудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократическойпартии Владимир Жириновский (5,66%).Явка на голосовании превысила показатели 2012 года исоставила более 67%. Окончательные итоги народного волеизъявления будутобъявлены Центральной избирательной комиссией в течение ближайших 10 дней.