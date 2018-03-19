Выигрывающий президентские выборы глава государства получает слова поддержки от коллег во всем мире. Так, Владимиру Путину уже прислали поздравления главы Китая, Казахстана, Кубы. По последним данным Центризбиркома, действующий глава государства набирает более 76%.

Выигрывающий президентские выборы глава государства получает слова поддержки от коллег во всем мире. Так, Владимиру Путину уже прислали поздравления главы Китая, Казахстана, Кубы. По последним данным Центризбиркома, действующий глава государства набирает более 76%.Владимира Путина, который уверенно лидирует на президентскихвыборах в России уже поздравляют с победой мировые лидеры. Так, телеграммуглаве государства направил председатель Китайской народной республики СиЦзиньпин. Он, в частности, отметил, что российский народ проявил солидарностьпо многим вопросам, сыграв важную роль на международной арене.Также по телефону слова приветствия Владимиру Путину передалпрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поздравление с победой на выборахнаправил и президент Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, "славныйроссийский народ – с проявлением патриотизма, высокого гражданскогосамосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и историческийдень выборов". Также победу Владимира Путина приветствовал президент АбхазииРауль Хаджимба."Путин является неприкосновенным политическим лидеромрусского народа, – говорится в сообщении президента Республики Сербской всоставе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. – Я бы сказал, неприкосновеннымполитическим лидером всего свободного мира – тех, кто стремится уважать других".Напомним, по состоянию на 07:00 обработаны 98,81% протоколовс участковых избирательных комиссий. Владимир Путин набирает более 76,6%голосов (или более 55 миллионов). Павел Грудинин, занимающий вторую строку,заручился поддержкой 11,82% голосов избирателей, на третьем месте – лидер ЛДПРВладимир Жириновский (5,68%).