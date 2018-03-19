В своей работе Биология поведения российский ученый Дмитрий Жуков изучил реакцию мужчин и женщин на стресс. Он выяснил, что в экстремальных ситуациях дамы чаще впадают в панику, но быстрее адаптируются к меняющимся условиям.

В своей работе "Биология поведения" российский ученый ДмитрийЖуков изучил реакцию мужчин и женщин на стресс. Он выяснил, что в экстремальных ситуациях дамычаще впадают в панику, но быстрее адаптируются к меняющимся условиям.В мозге барышень слабее регулируется кора надпочечников поотрицательной обратной связи, где вырабатывается так называемый "гормонстресса" – кортизол. Из-за этого после переживаний восполнение этого гормона происходит дольше, чем у мужчин. В результате представительницам прекрасного поланужно больше времени, чтобы успокоиться, сообщает РИА Новости.Также исследователь уверен, что женский организм быстрееадаптируется к окружающим условиям среды. Например, если дама из средней полосыпереезжает на Север, ее организм значительно быстрее, чем мужской, адаптируетсяк холоду. У нее увеличится подкожный жировой слой и повысится содержаниеэритроцитов в крови, что сделает ее морозоустойчивее. Мужчины не могутпохвастаться такой приспосабливаемостью, но этот недостаток компенсируется большей сопротивляемостистрессу."Представители сильного пола спокойнее реагируют наопасность. Это можно объяснить тем, что мужчины склонны меньше беречь себя, темболее что сокращение их численности никак не сказывается на сохранениипопуляции", – отмечает Жуков.Добавим, ранее Dni.Ru сообщали, что бесконечные оповещения исообщения от смартфонов могут вызвать сильнейший стресс. Если человек чем-тозанят и прерывается на телефонный звонок или просмотр СМС, его мозг начинаетработать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение уровня кортизола иснижение – дофамина. Частое изменение уровня этих гормонов может накапливатьстресс и приводить к проблемам с психикой.