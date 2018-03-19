Злоумышленник обналичил все имеющиеся на чужой карте денежные средства, которые потратил на свои нужды.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего безработного местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В полицию с заявлением по факту незаконного обналичивания с банковской карты 4 тысяч рублей обратился 46-летний житель города Мурома. Мужчина также пояснил, что накануне утерял кошелек, в котором хранилась банковская карта.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств. Мужчина дал признательные показания.Установлено, что в конце февраля текущего года в дневное время подозреваемый находился в Центре занятости населения города Мурома, где на столе обнаружил бесхозный кошелек с банковской картой и пин-кодом внутри. Воспользовавшись этим, злоумышленник снял все денежные средства с карты, которые впоследствии потратил на свои нужды.Расследование уголовного дела продолжается.