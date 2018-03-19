Журналисток, обвинивших главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах, хотят пригласить на заседание думской комиссии по этике.

Журналисток, обвинивших главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах, хотят пригласить на заседание думской комиссии по этике.Как уточнил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба, это впервые будет в истории, однако депутаты изучают возможность провести такое заседание "в закрытом режиме для журналистов" во вторник, в среду или в четверг.Ранее в думскую комиссию по этике поступило четыре обращения по поводу Леонида Слуцкого — от Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Все, кроме Ксении Собчак, сообщили в СМИ о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. История получила широкий резонанс.