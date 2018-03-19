Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая почувствовала себя плохо вечером 18 марта на избирательном участке №2759 в столичном районе Раменки. Медики скорой помощи, осмотрев пациентку, приняли решение об экстренной госпитализации.

Заслуженная артистка России ВалентинаБерезуцкая почувствовала себя плохо вечером 18 марта на избирательном участке№2759 в столичном районе Раменки. Медики скорой помощи, осмотрев пациентку,приняли решение об экстренной госпитализации.Актрису из знаменитыхсоветских фильмов "Летят журавли" и "Покровские ворота" доставилив одну из московских клиник. Ее поместили в отделение хронической сердечнойнедостаточности.Возможно, что королеве эпизода, как ее называют коллеги,потребуется хирургическое вмешательство, передает РЕН ТВ. Валентина Березуцкаясыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких лентах, как"Командир счастливой щуки", "Новые приключения неуловимых","Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любитьпо-русски".В последние годы Валентина Федоровна также была востребована в профессии. Онаактивно снималась в сериалах "Марш Турецкого","Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол","Возвращение Мухтара" и других.Напомним, ранеесообщалось о том, что госпитализированный народный артист России ВалерийГаркалин все ещеостается в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. У63-летнего актера было диагностировано воспаление легких. Емустало плохо во время гастролей. Некоторое время артист находился в экстреннойреанимации НИИ имени Склифосовского. Актер почтимесяц не может побороть тяжелое заболевание.Как писали Dni.Ru,своими соображениями на этот счет поделилась актрисаИрина Лачина. Она уверена, что многие деятели культуры переносят болезнь наногах. По ее мнению, мужчины и вовсе не любят обращаться к врачам.