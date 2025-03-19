Двое жителей Юрьев-Польского района получили реальные сроки после того, как похитили прохожего, вымогали у него деньги, а затем высадили в 20 км от дома. Товарищей судили по статье о разбое,

Двое жителей Юрьев-Польского района получили реальные сроки после того, как похитили прохожего, вымогали у него деньги, а затем высадили в 20 км от дома. Товарищей судили по статье о разбое, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Ночью в конце февраля прошлого года осужденные приехали на такси в Кольчугино, чтоб отдохнуть. Будучи сильно пьяными, товарищи на одной