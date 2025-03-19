Основные вложения составили 74,98 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Владимирской области составил 143,2 млрд рублей, что на 25,4% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Владимирстата.Основные вложения составили 74,98 млрд рублей (52,4%) в машины и оборудование, 50,95 млрд рублей (35,6%) в строительство зданий и сооружений, а 9,49 млрд рублей (6,6%) направлено на строительство жилья. Инвестиции среди крупных предприятий снизились на 31,8% до 108,7 млрд рублей.В то же время, в некоторых отраслях отмечен рост инвестиций: финансовая и страховая деятельность увеличилась в 2,9 раза, гостиничный бизнес и общественное питание — на 70,5%, а образование — на 50,4%. Однако значительно сократились инвестиции в транспортировку и хранение (-76,2%) и строительство (-70,8%).