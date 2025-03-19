Трое парней возле ночного клуба напали на военнослужащего.

В городе Александров во Владимирской области 28-летнего парня осудили за избиение участника спецоперации. Он действовал не один, а в компании: трое молодых людей устроили конфликт с военнослужащим. Двое нападавших получили реальные сроки, а третий пустился в бега. Подробности — в материале .Злачное место?Инцидент . Военнослужащий приехал в родной город в отпуск. Вместе с женой и ее подругой он пришел в ночной клуб, чтобы вместе отдохнуть и потанцевать. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Заведение с иностранным названием First (первый — прим.ред.) пользуется в Александрове популярностью, там всегда много людей по выходным. Правда, посетители жалуются на работу охраны. Видимо, в тот вечер сотрудники никак не отреагировали на конфликт. Драка получила публичную огласку только в конце июня. Запись с камер наблюдения показали в программе «Вести — Дежурная часть» на федеральном телевидении.На избиение бойца СВО во Владимирской области обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал передать материалы по делу на региональный уровень.После избиения участника СВО госпитализировали. Пройдя лечение, он снова отправился в зону боевых действий. Справедливости добивалась жена бойца.Двух подозреваемых задержали, их отправили в СИЗО на время расследования. Третий участник драки успел скрыться от следователей. Его объявили в федеральный розыск. Молодого человека до сих пор не нашли.На общий режимПервому фигуранту вынесли приговор в конце прошлого года. На момент нападения молодому человеку не было 18 лет. В ходе разбирательств парень сотрудничал со следствием и хотел загладить вину, поэтому его дело выделили в отдельное производство. Он .Второй подсудимый признал вину частично. Уголовное дело рассмотрели в Александровском городском суде.«Суд признал его виновным в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору грубого нарушения общественного порядка с применением оружия и насилия, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 213, п.п. «г», «д», ч. 2 ст. 112 УК РФ)», — указано в материалах.Молодой человек выплатил компенсацию потерпевшему и оказал помощь участникам СВО. Учитывая его роль в уличной драке, парня приговорили к четырем годам колонии общего режима.