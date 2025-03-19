Закупка 12 новых троллейбусов в областную столицу приостановлена из-за жалобы на мэрию. В Федеральную антимонопольную службу обратился потенциальный поставщик, которого не устроили условия

Закупка 12 новых троллейбусов в областную столицу приостановлена из-за жалобы на мэрию. В Федеральную антимонопольную службу обратился потенциальный поставщик, которого не устроили условия контракта. По мнению компании ООО «Сервисный центр „Телематика“» из Московской области, требования прописаны таким образом, чтобы выполнить их могла только одна конкретная организация. При этом, считает поставщик, при описании объекта закупки не