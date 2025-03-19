Регистрации компании в Белизе
С тех пор понятие «оффшорный банк» стало синонимом безопасной и конфиденциальной работы банков со своими клиентами. Использование услуг подобных банков является гарантией сохранения финансов практически при любых катаклизмах и политических изменениях, происходящих в мире. Пример острова Кипр в счет не идет. Эта территория пострадала из-за того, что в свое время вошла в Евросоюз. Оффшорные зоны образуются, как правило, в границах небольших государств. Поступления от банковской деятельности, зачастую служат одним из немногих источников пополнения государственного бюджета.
Белиз — островное государство в Центральной Америке, расположенное у подножия полуострова Юкатан. До 1981 года оно было британской колонией, пока не обрело независимость от Короны. Основными столпами экономики Белиза являются туризм и сельское хозяйство. Значительную часть доходов также приносит банковская и офшорная индустрия. Регистрация компании в Белизе может стать хорошим решением для тех, кто хочет работать на американском рынке, планировать свои налоги и защищать свои активы.
Преимущества регистрации компании в Белизе
Перечислим преимущества, которые дает регистрация компании в Белизе
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- Ставка налога на прибыль, дивиденды, добавленную стоимость, проценты и роялти равна 0%.
- Нет ограничений на резидентство владельцев и директоров компании.
- Нет требований к финансовой и налоговой отчетности.
- Реестр бенефициаров компании закрыт для третьих лиц.
- В Белизе нет валютного контроля.
- Аудит не требуется.
- Правовая система основана на английском праве.
- Белиз входит в «белый список» офшорных юрисдикций. Он не входит в число стран, подпадающих под санкции ФАТФ и ОЭСР.
Компанию в Белизе можно зарегистрировать удаленно, и вам не придется ехать в эту далекую страну. Расходы на регистрацию и обслуживание компании в Белизе вполне доступны. Срок регистрации составляет от пяти до четырнадцати дней.
Юрисдикция подойдет коммерческим компаниям, компаниям по финансовому менеджменту, компаниям, занимающимся интеллектуальной собственностью, факторингом, лизинговой деятельностью и т. д.
До января 2020 года компаниям-нерезидентам Белиза не разрешалось владеть там недвижимостью. Теперь это ограничение снято. Однако международные коммерческие компании (IBC), имеющие лицензии Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC), должны продемонстрировать наличие экономического присутствия в стране. Это правило применяется к страховым, банковским, лизинговым, транспортным, холдинговым, дистрибьюторским и другим типам компаний, зарегистрированных в Белизе. Однако есть некоторые виды коммерческой деятельности, которые не требуют наличия присутствия в стране
IBC, основанные до 17 октября 2017 года, не имеют права владеть интеллектуальной собственностью. Если они хотят получить это право, они должны подать заявление на временное разрешение в IFSC. Временное разрешение будет действительно до 30 июня 2021 года.
Если вы разумно структурируете свой бизнес и будете следовать правилам, то сможете извлечь выгоду из регистрации компании в Белизе и избежать возможных ловушек.
Пять шагов, которые вам необходимо предпринять для регистрации компании в Белизе
1. Выберите тип компании. Самыми популярными типами офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе, являются следующие:
- IBC (международная коммерческая компания).
- Траст.
2. Выберите сферы деятельности. В Белизе разрешены все виды законной предпринимательской деятельности. Вам необходимо получить лицензию, если вы хотите заниматься банковской, страховой или перестраховочной деятельностью.
3. Зарегистрируйте юридический адрес. После того, как вы определили структуру компании и сферы вашей предполагаемой предпринимательской деятельности, вам необходимо найти офис в Белизе и зарегистрировать юридический адрес вашей компании. Вам необходимо подать заявление в Земельное управление, чтобы зарегистрировать юридический адрес.
4. Придумайте и зарегистрируйте название компании.
5. Подайте пакет документов для регистрации компании. Вам нужно подготовить Учредительный договор и Устав, Устав компании, а также личные документы учредителей компании, такие как копии паспортов. Документы необходимо подать в Реестр компаний, и необходимо оплатить регистрационный сбор. Пройдет всего пара дней, и вы сможете забрать свои регистрационные документы.